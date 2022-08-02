Рейхан Каграманова завоевала золото в ходьбе на 10 000 м на чемпионате России в Чебоксарах
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Российская легкоатлетка Рейхан Каграманова, выступающая в спортивной ходьбе, одержала победу на дистанции 10 000 м на чемпионате страны, который проходит в Чебоксарах со 2 по 5 августа. Она показала результат 42 минуты 42,81 секунды.
Серебро завоевала Эльвира Чепарёва. Третьей стала Надежда Сергеева.
Чемпионат России по лёгкой атлетике. Женщины. Спортивная ходьба, 10 000 м (первая пятёрка)
1. Рейхан Каграманова (Республика Мордовия, Кемеровская область) — 42.42,81.
2. Эльвира Чепарёва (Республика Мордовия) — 43.08,91.
3. Надежда Сергеева (Московская область) — 43.40,45.
4. Клавдия Афанасьева (Республика Мордовия) — 43.42,84.
5. Марина Новикова (Москва) — 44.43,76.
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