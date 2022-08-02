Эльвира Чепарёва — о призовых на ЧР: не припомню, чтобы раньше были такие

Российская легкоатлетка Эльвира Чепарёва, выступающая в спортивной ходьбе, прокомментировала завоевание серебряной медали на дистанции 10 000 м на чемпионате страны, а также высказалась о призовых, и об отсутствии международных стартов.

«Результат есть, место есть, я очень довольна. Каждое соревнование — это как праздник. Я желаю всем достойных результатов, личных рекордов, всем удачи и здоровья. Уровень организации чемпионата очень хороший, ощущается, что он ближе к международным стартам. Чувствуется праздник, хочется идти, хочется показывать результат, хочется выигрывать.

Без международных стартов, конечно, тяжело. Мой последний старт — это Олимпийские игры. Ничего, будем набираться опыта на внутренних стартах и уже с уверенностью выходить на международный уровень.

Что думаю о сумме призовых на этом чемпионате России (за первое место — 50 тыс. рублей, за второе — 30 тыс., за третье — 20 тыс.)? Сумма неважна. Главное — это сохранить высокий результат. Не припомню, чтобы на ЧР раньше были такие призовые, только на международных стартах. Когда я выступала год назад в Литве, там были примерно такие же призовые, как и сейчас», — сказала Чепарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.