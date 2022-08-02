Судьи лишили спортсменку шанса на золото чемпионата России перед финишной прямой

На чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах, который проходит со 2 по 5 августа, случилось любопытное событие. В женском заходе (спортивная ходьба) на 10 000 м Клавдия Афанасьева боролась за победу с Рейхан Каграмановой, но примерно за 200 метров до финиша, перед финишной прямой, получила от судей третье предупреждение за нарушение техники и была отправлена на так называемый пит-стоп на минуту. Потеряв минуту, она стала только четвёртой.
Чемпионат России по лёгкой атлетике. Женщины. Спортивная ходьба, 10 000 м (топ-4)
1. Рейхан Каграманова (Республика Мордовия, Кемеровская область) — 42.42,81.
2. Эльвира Чепарёва (Республика Мордовия) — 43.08,91.
3. Надежда Сергеева (Московская область) — 43.40,45.
4. Клавдия Афанасьева (Республика Мордовия) — 43.42,84.
Как российская лёгкая атлетика докатилась до самого дна:
- 2 августа 2022
-
11:05
-
10:59
-
10:51
-
10:36
-
10:26
-
09:01
-
05:49
-
00:37
-
00:27
- 1 августа 2022
-
21:42
-
20:10
-
17:54
-
17:20
-
16:41
-
16:17
-
16:02
-
15:52
-
15:44
-
12:42
-
11:01
-
10:49
-
10:00
-
09:22
-
00:14
- 31 июля 2022
-
23:25
-
19:31
-
19:26
-
13:17
-
00:09
- 30 июля 2022
-
20:35
-
20:03
-
18:21
-
17:04
-
13:35
-
13:03