Судьи лишили спортсменку шанса на золото чемпионата России перед финишной прямой

На чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах, который проходит со 2 по 5 августа, случилось любопытное событие. В женском заходе (спортивная ходьба) на 10 000 м Клавдия Афанасьева боролась за победу с Рейхан Каграмановой, но примерно за 200 метров до финиша, перед финишной прямой, получила от судей третье предупреждение за нарушение техники и была отправлена на так называемый пит-стоп на минуту. Потеряв минуту, она стала только четвёртой.

Чемпионат России по лёгкой атлетике. Женщины. Спортивная ходьба, 10 000 м (топ-4)

1. Рейхан Каграманова (Республика Мордовия, Кемеровская область) — 42.42,81.

2. Эльвира Чепарёва (Республика Мордовия) — 43.08,91.

3. Надежда Сергеева (Московская область) — 43.40,45.

4. Клавдия Афанасьева (Республика Мордовия) — 43.42,84.

Как российская лёгкая атлетика докатилась до самого дна: