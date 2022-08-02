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Судьи лишили спортсменку шанса на золото чемпионата России перед финишной прямой

Судьи лишили спортсменку шанса на золото чемпионата России перед финишной прямой
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На чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах, который проходит со 2 по 5 августа, случилось любопытное событие. В женском заходе (спортивная ходьба) на 10 000 м Клавдия Афанасьева боролась за победу с Рейхан Каграмановой, но примерно за 200 метров до финиша, перед финишной прямой, получила от судей третье предупреждение за нарушение техники и была отправлена на так называемый пит-стоп на минуту. Потеряв минуту, она стала только четвёртой.

Чемпионат России по лёгкой атлетике. Женщины. Спортивная ходьба, 10 000 м (топ-4)
1. Рейхан Каграманова (Республика Мордовия, Кемеровская область) — 42.42,81.
2. Эльвира Чепарёва (Республика Мордовия) — 43.08,91.
3. Надежда Сергеева (Московская область) — 43.40,45.
4. Клавдия Афанасьева (Республика Мордовия) — 43.42,84.

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