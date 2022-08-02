Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Василий Мизинов с рекордом России завоевал золото в ходьбе на 10 000 м на ЧР

Василий Мизинов с рекордом России завоевал золото в ходьбе на 10 000 м на ЧР
Комментарии

Российский легкоатлет Василий Мизинов, выступающий в спортивной ходьбе, одержал победу на дистанции 10 000 м на чемпионате страны, который проходит в Чебоксарах со 2 по 5 августа. Он показал результат 38 минут 14,24 секунды. Это новый рекорд России.

Серебро завоевал Антон Курбатов. Третьим стал Сергей Кожевников.

Чемпионат России по лёгкой атлетике. Мужчины. Спортивная ходьба, 10 000 м (первая пятёрка)
1. Василий Мизинов (Челябинская область) — 38.14,24.
2. Антон Курбатов (Республика Мордовия) — 38.33,10.
3. Сергей Кожевников (Республика Мордовия) — 39.14,44.
4. Данила Мартынов (Республика Мордовия) — 39.45,87.
5. Александр Гарин (Республика Мордовия, Удмуртская Республика) — 40.13,76.

«Мы ощущали себя преступниками». Как наши атлеты пропустили Олимпиаду и чем это кончилось «Мы ощущали себя преступниками». Как наши атлеты пропустили Олимпиаду и чем это кончилось

Легкоатлетка Клишина впервые показала новорождённого сына:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022