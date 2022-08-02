Василий Мизинов с рекордом России завоевал золото в ходьбе на 10 000 м на ЧР

Российский легкоатлет Василий Мизинов, выступающий в спортивной ходьбе, одержал победу на дистанции 10 000 м на чемпионате страны, который проходит в Чебоксарах со 2 по 5 августа. Он показал результат 38 минут 14,24 секунды. Это новый рекорд России.

Серебро завоевал Антон Курбатов. Третьим стал Сергей Кожевников.

Чемпионат России по лёгкой атлетике. Мужчины. Спортивная ходьба, 10 000 м (первая пятёрка)

1. Василий Мизинов (Челябинская область) — 38.14,24.

2. Антон Курбатов (Республика Мордовия) — 38.33,10.

3. Сергей Кожевников (Республика Мордовия) — 39.14,44.

4. Данила Мартынов (Республика Мордовия) — 39.45,87.

5. Александр Гарин (Республика Мордовия, Удмуртская Республика) — 40.13,76.

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