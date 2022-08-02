Мизинов хотел бы, чтобы новые старты сохранялись и после возвращения на мировую арену

Российский легкоатлет Василий Мизинов, выступающий в спортивной ходьбе, поделился мыслями о внутренних стартах.

«Хотелось бы сказать огромное спасибо Министерству спорта России и Всероссийской федерации лёгкой атлетики за то, что придумали серию Гран-при, включённую в отбор на Спартакиаду. Так что стартов вполне достаточно. Но самое главное — Спартакиада — ещё впереди. Хотелось бы, чтобы вот эта ситуация, которая сложилась в этом году именно в России, что у нас много стартов, которые оплачиваются, освещаются в прессе, сохранялась и в будущем, даже если нас выпустят на международную арену. Хотелось бы, чтобы и раньше такое сделали, но получилось вот только сейчас.



Когда нас допустят до международных соревнований? Это не моя задача об этом думать, пусть руководство думает. Мы спортсмены, наше дело тренироваться, показывать высокий результат, представлять Россию на этих стартах, а руководители должны сделать всё возможное, чтобы мы смогли туда отправиться.



Призовые? Как говорится, дарёному коню в зубы не смотрят. Лучше сколько-то, чем ничего. Если именно по ходьбе сравнивать с международными стартами, то суммы вполне сопоставимы. А если брать другие виды, «Бриллиантовую лигу», то там они, конечно, намного больше, чем на чемпионате России или на нашей серии Гран-при», — сказал Мизинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.