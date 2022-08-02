Легкоатлет Мизинов рассказал, что хотел бы сыграть с Непомнящим в шахматы

Российский легкоатлет Василий Мизинов, выступающий в спортивной ходьбе, рассказал, в каких видах спорта хотел бы попробовать свои силы.
«В бокс хочу, чтобы мозги на место встали. Или в кикбоксинг, чтобы ноги выпрямили (смеётся). Но если серьёзно, хочу в шахматах себя попробовать. Думаю, если потренироваться с опытным наставником недельку, то, думаю, я с Яном зарублюсь.
Я следил и за матчем Карлсена и Непомнящего, и за Турниром претендентов. Карлсен там что-то напридумывал, захотел как в теннис играть, по сетам, но ему отказали, и он не стал играть за титул. Но ему можно, он же 16-кратный чемпион мира», — сказал Мизинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Мизинов обновил рекорд России в ходьбе на 10 000 м, который держался 22 года.
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