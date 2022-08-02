Министр спорта РФ ответил на вопрос о возможной смене гражданства российскими спортсменами

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин ответил на вопрос, не боится ли он, что российские спортсмены будут менять гражданство на фоне отстранения со стороны международных федераций.

«Не боюсь, что будут менять гражданство, не вижу объективных причин. Призовые не панацея от всего. Та система, которую мы имеем в российском спорте, предполагает не только призовые, но и социальные гарантии, возможность обучения и так далее. Но я таких рисков не вижу.

Прорабатываем различные форматы со странами БРИКС и ШОС, там живут четыре миллиарда, это не альтернатива чемпионатам мира, а новые форматы. Я думаю, в любом случае этот период продлится недолго. Мировой спорт долго не сможет жить без российских спортсменов», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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