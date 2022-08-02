Алина Кабаева вошла в сакционный список США

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике россиянка Алина Кабаева внесена в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.



Всего Минфин США добавил в список по России 13 физических лиц и более 30 юридических, а также два судна. Напомним, Кабаева является председателем cовета директоров медиахолдинга «Национальная Медиа Группа». Ранее санкции против экс-гимнастки ввели Евросоюз, Великобритания, Канада и Австралия.



Кабаева – двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, пять раз она выигрывала многоборье на чемпионате Европы, а также завоевала золото Олимпиады. Спортсменка была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов.