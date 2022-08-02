Софья Палкина стала чемпионкой России в метании молота
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Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах. Результат спортсменки составил 70,67 метра. Отметим, что Софья стала единственной, кто отправил снаряд за отметку 70 метров. Причём сделала это спортсменка в трёх из пяти удачных попыток.
Серебряным призёром с результатом 69,07 метра стала Елизавета Царёва. Третье место заняла Анастасия Шкуратова, отправившая молот на отметку 63,79 метра.
Чемпионат России завершится 5 августа.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Молот. Женщины. Чебоксары
1. Софья Палкина (Московская, Самарская области) – 70,67.
2. Елизавета Царёва (Московская область) – 69,07.
3. Анастасия Шкуратова (Московская область) – 63,79.
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