Синхронистки Колесниченко и Субботина стали лучшими среди дуэтов на «Играх Дружбы»

Российские спортсмены завоевали три золотые медали в заключительный день международных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы», которые проходили в Казани.

В произвольной программе дуэтов первенствовали Светлана Колесниченко и Варвара Субботина, в миксте победу одержали Александр Мальцев и Олеся Платонова.

В произвольной программе групп победу одержала первая сборная России, в составе которой не было ни одной олимпийской чемпионки. За победительниц выступали Анастасия Бахтырева, Майя Дорошко, Татьяна Гайдай, Екатерина Коссова, Варвара Креопалова, Алена Матвиенко, Елизавета Минаева, Виолетта Ененко. Серебряным призёром стала вторая команда России, которая была представлена сборной Татарстана.



Синхронное плавание. Международный турнир «Игры дружбы». Казань

Женщины. Дуэты. Произвольная программа

1. Светлана Колесниченко / Варвара Субботина (Россия) – 98,7000.

2. Василина Хандошко / Дарья Кулагина (Беларусь) – 95,1000.

3. Валерия Попова / Аделина Сагитова (Россия) – 90,6667.



Микст. Произвольная программа

1. Александр Мальцев / Олеся Платонова (Россия) — 98,4667.

2. Артур Коршунов / Александра Лямасова (Россия) – 88,3667.



Женщины. Группа. Произвольная программа

1. Россия I – 98,9000.

2. Россия II – 90,3000.

3. Беларусь – 89,3333.