Софья Палкина — о победе на ЧР: если бы была конкуренция, меня бы это больше подзавело

Чемпионка России в метании молота Софья Палкина прокомментировала своё выступление. Спортсменка одержала победу, приземлив снаряд на отметку 70,67 метра.

«Результатом недовольна. Давайте честно — вообще плохо. Хорошо, что выиграла, но осадок остался. Не на то я рассчитывала. Я даже не знаю, что не получилось, вроде всё нормально, но, может, просто ещё рано для пика формы, учитывая, что будет Спартакиада. Сегодня — не знаю, всё нормально вроде, а что-то не летит. Если честно, у меня июнь вышел не очень в плане тренировок, и только сейчас более-менее начало получаться. Так что с этим тоже, может быть, связано», — сказала Палкина журналистам.

«Как отнеслась к новости, что в ближайшее время Россия на международных стартах не выступит? Если брать начало года, то не очень. А сейчас думаю, что плохо это всё, но хочется просто метать, соревноваться, а там уже как будет. Если бы у меня была конкуренция — девочки, как на чемпионате мира, которые метают намного дальше меня, возможно, меня бы это больше подзавело. Не знаю, мы имеем, что имеем.

Возможен ли в такой ситуации рост спортсмена? Возможен, рост всегда возможен. Надо просто справиться с собой», — сказала Палкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.