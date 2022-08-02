Этап Кубка мира по санному спорту перенесён из-за ЧМ по футболу — 2022

Первый этап Кубка мира сезона — 2022/2023 по санному спорту, который должен был пройти 26 и 27 ноября в Инсбруке (Австрия), будет перенесён, сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта. Соревнования невозможно провести в изначальные сроки из-за наложения на чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре.



Международная федерация санного спорта опасается, что вещатели не смогут показать соревнования в прямом эфире из-за пересечения турниров по датам. Исполком в ближайшее время примет решение о том, в какие сроки состоится первый этап Кубка мира.



Напомним, чемпионат мира по футболу — 2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Это будет первый в истории чемпионат мира, который состоится осенью и зимой. Отметим, что на этот же период намечены ещё три этапа Кубка мира по санному спорту.