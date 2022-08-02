Владимир Никитин побил свой рекорд чемпионатов России в беге на 5000 метров

На чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах было разыграно ещё три комплекта медалей.
В метании молота у мужчин первенствовал Валерий Пронкин с результатом 77,37 метра. Женский забег на 5000 метров с результатом 15.25,75 выиграла Светлана Аплачкина. У мужчин в аналогичной дисциплине первенствовал Владимир Никитин, пробежавший 5 км за 13.15,50. Отметим, что стайер побил предыдущий рекорд чемпионатов России (13.17,03), установленный им в 2021 году.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Мужчины. Молот
1. Валерий Пронкин – 77,37.
2. Андрей Романов – 75,35.
3. Илья Терентьев – 74,36.
Женщины. 5000 метров
1. Светлана Аплачкина – 15.25,75.
2. Любовь Павленко – 15.27,97.
3. Валерия Жандарова – 15.32,02.
Мужчины. 5000 метров
1. Владимир Никитин – 13.15,50.
2. Анатолий Рыбаков – 13.16,63.
3. Евгений Кунц – 13.42,49.
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