Сергей Шубенков выиграл чемпионат России в беге на 110 метров с барьерами

Первый день чемпионата России по лёгкой атлетике в Чебоксарах завершился спринтерскими финалами. В беге на 100 метров победы одержали Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич. В барьерном спринте – Ирина Болдырева и Сергей Шубенков. Отметим, что в мужском забеге до финиша добрались только шесть из восьми финалистов: Анатолий Киселёв был дисквалифицирован за фальстарт, а Филипп Шабанов споткнулся и решил не завершать дистанцию.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

100 м. Женщины

1. Кристина Макаренко – 11,32.

2. Кристина Хорошева – 11,63.

3. Марина Максимова – 11,66.

100 м. Мужчины

1. Ярослав Ткалич – 10,32.

2. Данила Тен – 10,33.

3. Игорь Образцов – 10,35.

100 м с барьерами. Женщины

1. Ирина Болдырева – 13,22.

2. Дарья Осипова – 13,38.

3. Елена Тимакова – 13,46.

110 м с барьерами. Мужчины

1. Сергей Шубенков – 13,38.

2. Олег Спиридонов – 13,96.

3. Максим Лобков – 14,12.