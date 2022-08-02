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Сергей Шубенков выиграл чемпионат России в беге на 110 метров с барьерами

Сергей Шубенков выиграл чемпионат России в беге на 110 метров с барьерами
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Первый день чемпионата России по лёгкой атлетике в Чебоксарах завершился спринтерскими финалами. В беге на 100 метров победы одержали Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич. В барьерном спринте – Ирина Болдырева и Сергей Шубенков. Отметим, что в мужском забеге до финиша добрались только шесть из восьми финалистов: Анатолий Киселёв был дисквалифицирован за фальстарт, а Филипп Шабанов споткнулся и решил не завершать дистанцию.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
100 м. Женщины

1. Кристина Макаренко – 11,32.
2. Кристина Хорошева – 11,63.
3. Марина Максимова – 11,66.

100 м. Мужчины

1. Ярослав Ткалич – 10,32.
2. Данила Тен – 10,33.
3. Игорь Образцов – 10,35.

100 м с барьерами. Женщины

1. Ирина Болдырева – 13,22.
2. Дарья Осипова – 13,38.
3. Елена Тимакова – 13,46.

110 м с барьерами. Мужчины

1. Сергей Шубенков – 13,38.
2. Олег Спиридонов – 13,96.
3. Максим Лобков – 14,12.

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