Ангелина Мельникова нырнула в бассейн с чемпионкой юношеских Олимпийских игр
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Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова опубликовала в социальных сетях новую запись из Кемера (Турция). На видео Ангелина ныряет в бассейн разными способами вместе с чемпионкой юношеских Олимпийских игр — 2014 в групповых упражнениях Дарьей Дубовой.
«Солнце, бассейн, гимнастика», — подписала Ангелина запись.
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира и Европы, россиянка Ульяна Донскова прокомментировала видео, оставив в комментариях эмодзи «лицо с сердечками».
22-летняя Мельникова является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года и чемпионкой ОИ-2020 в командном первенстве.
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