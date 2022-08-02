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Ангелина Мельникова нырнула в бассейн с чемпионкой юношеских Олимпийских игр

Ангелина Мельникова нырнула в бассейн с чемпионкой юношеских Олимпийских игр
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Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова опубликовала в социальных сетях новую запись из Кемера (Турция). На видео Ангелина ныряет в бассейн разными способами вместе с чемпионкой юношеских Олимпийских игр — 2014 в групповых упражнениях Дарьей Дубовой.

«Солнце, бассейн, гимнастика», — подписала Ангелина запись.

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира и Европы, россиянка Ульяна Донскова прокомментировала видео, оставив в комментариях эмодзи «лицо с сердечками».

22-летняя Мельникова является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года и чемпионкой ОИ-2020 в командном первенстве.

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