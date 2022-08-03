Завершился первый гоночный день Кубка России в олимпийских классах яхт

Гонки проходят со 2 по 7 августа на акватории Финского залива. В регате принимают участие 176 гонщиков из 14 регионов: Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Выборгского района, Краснодарского края, Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Крыма, Севастополя, Приморского края, Ростовской, Калининградской, Самарской и Саратовской областей. В отдельном зачёте «Кубок Содружества» выступают спортсмены Республики Беларусь. Гонки проходят в следующих классах яхт: 470 смешанный, «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», 49er, 49er FX, «Накра-17», парусная доска IQF (мужская и женская дисциплины). В первый гоночный день погода была переменчивой: в начале дня сила ветра была всего лишь восемь узлов, но к 12 часам он усилился, порывы достигали 18 узлов.



«Сегодня был хороший, насыщенный день: и по ветровым условиям, и по дождю. В общем, всего досталось сегодня гонщикам. Спортсменам пришлось поломать голову, они думали, в какую сторону им ходить, ведь кто-то просто забывал, а кто-то отвлекался и не смотрел на изменения ветра», — прокомментировал судья Владимир Комель.

На жёлтой дистанции во всех классах было проведено три гонки. По промежуточным результатам в классе 470 на первой позиции идёт экипаж Алисы Кирилюк и Дениса Грибанова (Москва/Краснодарский край). Тимофей Григорин-Рябов и Анжелика Черняховская (ЦСКА) расположились на втором месте, а третьими идут Дмитрий Лаздин и Марина Фёдорова (Крестовский остров).



В самом многочисленном классе — «Лазер-стандарт» — лидирует Сергей Комиссаров (ФПС МО/Академия), финишировавший первым во всех гонках. На второй строчке расположился Максим Николаев (Москва), а на третьей — Даниил Крутских (Крестовский остров).



В «Лазер-радиале» первую тройку занимают спортсменки Крестовского острова Александра Лукоянова – первая, Екатерина Зюзина – вторая и Екатерина Берёза – третья.

На зелёной дистанции, где выступают скоростные классы яхт, во всех дисциплинах состоялось по три гонки. Первыми в классе 49er идут Александр Москвичёв и Кирилл Ельчанинов (Крестовский остров), вторыми — Иван Зотов и Даниил Усачёв (Крестовский остров), а на третьем месте — Никита Ушков и Кирилл Бобошко (Москва).



В классе 49er FX с уверенным преимуществом лидирует экипаж Виктории Ликсановой и Дианы Сабировой (Крестовский остров), Наталья Ермакова и Алена Сухова (Самарская область) — на второй позиции, Анастасия Могильная и Полина Кирсанова (Самарская область) занимают третью строчку турнирной таблицы.

Лучший результат в классе «Накра-17» показали Вячеслав Шелудяков и Софья Киселёва (Ростовская область), следом за ними идут Максим Семёнов и Алина Щетинкина (Самарская область). На третьем месте — Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков (Москва).



На дистанции парусных досок IQFoil по итогам четырёх гонок в мужском дивизионе первым идёт Егор Жилин (Академия/Крестовский остров). За серебро с равенством очков борются Владислав Бурмистренко (Крестовский остров) и Александр Аксеров (Краснодарский край).

В женской дисциплине IQFoil Юлия Кавалерчик (Крестовский остров) – первая, Анастасия Щедрина (Академия) – вторая, Мелания Крысенко (Крестовский остров) – третья.



Впереди ещё пять гоночных дней, по итогам которых определятся победители и призёры финала Кубка России в олимпийских классах яхт – 2022.

Генеральный партнёр соревнований — ПАО «Газпром». Принимающая организация — яхт-клуб Санкт-Петербурга, партнёр — Академия парусного спорта.