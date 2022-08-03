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Непомнящий — об отказе Карлсена: не могу же я ему сказать: «Леопольд, выходи!»

Непомнящий — об отказе Карлсена: не могу же я ему сказать: «Леопольд, выходи!»
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Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал о том, что думает об отказе норвежца Магнуса Карлсена от игры в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Что Магнус может отказаться играть матч, говорили давно. Я старался не погружаться в это: на время Турнира претендентов удалил все игры и соцсети, почти не читал новостные ленты. Но всё равно информация долетала.

На удивление, это вообще не отвлекало. Возможно, опыт прошлого претендентского турнира и матча помогает: я стал спокойнее. Я не могу на это повлиять, какой смысл об этом париться? Не могу же я ему сказать: «Леопольд, выходи!» Это его жизнь, его решение. В чём-то я его даже понимаю.

Магнус же действительно всем всё доказал. Не стоит забывать, какие гигантские нагрузки испытывают шахматисты при подготовке к матчу. Это очень тяжело, скучно и однообразно. Возможно, Магнус решил, что нет смысла снова выкидывать несколько месяцев из жизни», — приводит слова Непомнящего Sports.ru.

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