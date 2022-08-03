Непомнящий рассказал, что думал после поражения от Карлсена в матче за мировую корону

Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал о том, как отреагировал на поражение в матче за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном в 2021 году.

«Бороться в чемпионском матче я не прекращал до конца. Но понимал, что отыграться — это уже на грани научной фантастики. Получив +2, лидирующая сторона максимально упрощает свою задачу. Нужно просто играть на ничью и использовать очевидные шансы, чем Магнус и занимался.



После матча я старался быть с собой предельно честным. Спросил себя: мог ли я в процессе подготовки и игры сделать что-то больше и лучше? Решил, что едва ли. Во всяком случае, если исходить из тех знаний и представлений, что у меня были. Я сделал, что мог, и даже больше. В шахматном плане я не уступал по подготовке: ни в дебютной части, ни в целом по игре.

Понятно, что даже одну партию проигрывать никто не любит, не говоря уже о матче за звание чемпиона мира. Конечно, я был опустошён и раздосадован, но затяжной депрессии после Дубая у меня не было», — приводит слова Непомнящего Sports.ru.