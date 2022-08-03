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Ян Непомнящий рассказал, за счёт чего так уверенно стал победителем турнира претендентов

Ян Непомнящий рассказал, за счёт чего так уверенно стал победителем турнира претендентов
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Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал, за счёт чего одержал уверенную победу на Турнире претендентов в 2022 году в Мадриде (Испания).

«Получается, что турнир претендентов для меня самый успешный. Я дважды его играл — и дважды выиграл. Наверное, не случайно. В обычных круговиках на кону — деньги и рейтинг. Для меня это не супермотивация. Когда речь идёт о звании чемпиона мира, внутренне отношусь совершенно иначе.

По ощущениям, после чемпионского матча я стал играть чуть сильнее. В процессе подготовки проделан гигантский объём работы над шахматами и сейчас он сказывается. Скорее, не буквально: далеко не все домашние заготовки были показаны, а на самом матче вообще пригодилось процента два-три. Но в целом я стал лучше понимать игру», — приводит слова Непомнящего Sports.ru.

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