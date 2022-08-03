Чемпионка России Строкова: запасы дисков у нас пока ещё есть

Чемпионка России в метании диска Екатерина Строкова рассказала о снарядах, которые метает на соревнованиях.
«Возникли ли проблемы с дисками из-за санкций? Нет, у нас у всех свои диски, которые мы метаем на протяжении уже долгого времени. Если не попадать в стойку, диск может прослужить долго. Диск, который был у меня до этого, я метала около 10 лет. Потом я его благополучно разбила, всего три диска за один сбор. Потом появился новый, и вот последнему примерно три года. Диски производятся в разных местах, я метаю наш, российский, но это из старых, которые оставались ещё с 90-х годов, новых не производят. В основном диски из Польши. Запасы дисков у нас пока ещё есть. Думаю, что на ближайшие несколько лет ещё хватит. Но как в дальнейшем будет — это уже большой вопрос. Диски стоят по-разному. Соревновательные могут быть и за 10 тысяч рублей, бывают и за 30 тысяч рублей», — сказала Строкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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