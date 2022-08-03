Легкоатлет Шкуренёв оценил собственную форму

Российский легкоатлет Илья Шкуренёв поделился мнением о собственной форме. Спортсмен участвует в чемпионате России по лёгкой атлетике.



«Как оцениваю свою форму? Плохо. Что-то у меня весь сезон какой-то… Сначала заболел чем-то, месяца два никак отойти не мог. Потом дёрнул заднюю – ещё на две недельки. Потом ахиллы разболелись, а я в баскетбол поиграл и их добил. Так что перед чемпионатом России беговые тренировки только в кроссовках делал.



Как объяснить, что почти по личному рекорду стометровку пробежал, даже не знаю. Копьё получилось неплохо метнуть, хотя можно и подальше было. Стометровку могу выделить и барьеры, а остальное – что-то неплохо, а что-то провально. 100 очков преимущества перед полуторкой? Была бы 1000 – было бы нормально (смеётся). Нужно было бы бежать быстрее – пробежал бы. Просто все всё понимают, мне нужно было сильно не отстать от Артёма Макаренко.



Когда он вперёд вышел, я просто встал за ним и держался. Буду ли выступать на Спартакиаде? Зависит от состояния здоровья. До сих пор ахиллы болят, что и показала высота. Наверное, приеду в Челябинск, начну, а там посмотрим. Весь сезон ведь просидел, ничего не делал, можно и выступить», — сказал Шкуренёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.