Мария Ласицкене взяла высоту два метра и заплакала. Видео

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене на чемпионате России, который проходит в Чебоксарах, не смогла сдержать слёз. Спортсменка одержала победу на турнире. Уже в статусе чемпионки России Ласицкене совершила ещё один прыжок и взяла высоту два метра ровно. После этого она заплакала.

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Второе место заняла Наталья Спиридонова. Её результат составил 1,91 метра. Тройку лучших замкнула Мария Кочанова (1,91).

Ранее российских легкоатлетов отстранили от международных соревнований. В связи с этим в настоящее время они участвуют исключительно во внутренних турнирах.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прыжки в высоту. Женщины

1. Мария Ласицкене — 2,00 м

2. Наталья Спиридонова — 1,91 м

3. Мария Кочанова — 1,91 м.