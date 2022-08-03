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Мария Ласицкене взяла высоту два метра и заплакала. Видео

Мария Ласицкене взяла высоту два метра и заплакала. Видео
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене на чемпионате России, который проходит в Чебоксарах, не смогла сдержать слёз. Спортсменка одержала победу на турнире. Уже в статусе чемпионки России Ласицкене совершила ещё один прыжок и взяла высоту два метра ровно. После этого она заплакала.

Права на видео принадлежат «Матч ТВ» ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч ТВ».

Второе место заняла Наталья Спиридонова. Её результат составил 1,91 метра. Тройку лучших замкнула Мария Кочанова (1,91).

Ранее российских легкоатлетов отстранили от международных соревнований. В связи с этим в настоящее время они участвуют исключительно во внутренних турнирах.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прыжки в высоту. Женщины

1. Мария Ласицкене — 2,00 м
2. Наталья Спиридонова — 1,91 м
3. Мария Кочанова — 1,91 м.

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