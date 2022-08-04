Гуляева и Толоконников завоевали золотые медали в беге на 800 метров на ЧР

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, были разыграны очередные комплекты медалей. Состоялись соревнования в беге на 800 метров.

В мужских соревнованиях победителем стал Константин Толоконников. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 45,86 секунды. Второй результат у Константина Холмогорова, который уступил победителю менее одной секунды. Бронзовую медаль завоевал Николай Вербицкий.

В соревнованиях среди женщин лучший результат показала Александра Гуляева. Ей потребовалось 2 минуты 2,30 секунды. В тройку лучших также вошли Ольга Родиошкина и Яна Перепелица.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Бег. 800 метров. Женщины

1. Александра Гуляева — 2.02,30

2. Ольга Родиошкина — 2.02,39

3. Яна Перепелица — 2.02,79

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Бег. 800 метров. Мужчины

1. Константин Толоконников — 1.45,86

2. Константин Холмогоров — 1.46,37

3. Николай Вербицкий — 1.47,21.