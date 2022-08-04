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Ласицкене: физически было больно кричать. Но это то, что я не могу контролировать

Ласицкене: физически было больно кричать. Но это то, что я не могу контролировать
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Олимпийская чемпионка, российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказалась о взятии высоты два метра на чемпионате России по лёгкой атлетике.

«На высоте 2,04 уже чувствовалась усталость. Два метра забрали много сил эмоционально, поскольку тот выплеск эмоций, когда я перелетела, — это уже попытки две. У меня даже все рёбра заболели. Я довольна, но на следующие попытки после такого может не хватить. Если бы Геннадий Гарикович сказал остановиться, я бы остановилась. Но тренер сказал продолжать, поэтому я собрала всё, что было, и постаралась. Я понимаю, ему важно, чтобы я на тех высотах себя пробовала, работала, выполняла установки, и я пыталась это делать.

Эмоции очень много сил забирают. Мне физически было больно кричать. Но это то, что я не могу контролировать, это само выплёскивается. С этим надо работать», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Ласицкене одержала победу на турнире. Уже в статусе чемпионки России спортсменка совершила ещё один прыжок и взяла высоту два метра ровно. После этого она заплакала.

«Было больно кричать». Мария Ласицкене выиграла чемпионат России со слезами на глазах «Было больно кричать». Мария Ласицкене выиграла чемпионат России со слезами на глазах
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