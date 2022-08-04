Ласицкене: физически было больно кричать. Но это то, что я не могу контролировать

Олимпийская чемпионка, российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказалась о взятии высоты два метра на чемпионате России по лёгкой атлетике.

«На высоте 2,04 уже чувствовалась усталость. Два метра забрали много сил эмоционально, поскольку тот выплеск эмоций, когда я перелетела, — это уже попытки две. У меня даже все рёбра заболели. Я довольна, но на следующие попытки после такого может не хватить. Если бы Геннадий Гарикович сказал остановиться, я бы остановилась. Но тренер сказал продолжать, поэтому я собрала всё, что было, и постаралась. Я понимаю, ему важно, чтобы я на тех высотах себя пробовала, работала, выполняла установки, и я пыталась это делать.

Эмоции очень много сил забирают. Мне физически было больно кричать. Но это то, что я не могу контролировать, это само выплёскивается. С этим надо работать», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Ласицкене одержала победу на турнире. Уже в статусе чемпионки России спортсменка совершила ещё один прыжок и взяла высоту два метра ровно. После этого она заплакала.