Легкоатлет Шкуренёв: на ЧМ смотрел отдельные виды, но в целом меня это не касается

Российский легкоатлет Илья Шкуренёв рассказал о том, смотрел ли он чемпионат мира 2022 года, который проходил в июле в американском Юджине.
«Смотрел ли чемпионат мира? Многоборье посмотрел, но больше за отдельными видами следил. Спринт был интересным. За техническими видами послеживал. Но в целом меня же это не касалось, старался об этом не думать. Как себя мотивировать? Да всегда что-то находится: личные цели, спринт пробежать, в длину прыгнуть, в высоту подальше. То, что делаешь на тренировках, воплотить в жизнь. Борьба с самим собой, нужно самому делать максимум. Вопросы с инвентарём есть. Копья те же затруднительно покупать. Они даже до санкций стоили по 60 тысяч, а сломать их очень легко. Мы же их не в «Пятёрочке» покупаем, а изнашиваются они постоянно», – сказал Шкуренёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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