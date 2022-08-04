Сергей Шубенков рассказал, можно ли считать главу World Athletics антироссийским деятелем

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассказал о встрече с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Шубенков рассказал, можно ли считать Коу антироссийским чиновником.

«Мы встречались с Коу в 2020 году. Не сказал бы, что было ощущение, что общаемся с человеком, занимающим активную антироссийскую позицию. Его позиция настолько же антироссийская, насколько пробританская. Коу прежде всего занят защитой собственных интересов и интересов своей организации. А это автоматически означает защиту интересов ВАДА и МОК.

Изжоги лично к нам у Коу точно не было. Он хитрый политик. Одной рукой карает, другой милует, здесь запрещает, здесь статусы раздаёт. И получается, что ни с какой стороны не подкопаешься. Вроде как он и не против России: на контакт идёт, какие-то комиссии работают. Но по сути ничего не меняется», — цитирует Сергея «RT на русском».

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