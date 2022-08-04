Вера Маркарян завоевала золото чемпионата России в метании копья

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах стали известны призёры в метании копья среди женщин.

Чемпионкой России стала Вера Маркарян, в лучшей попытке отправившая снаряд на отметку 58,31 метра. Второе место с результатом 55,75 заняла Виктория Червякова, бронзовым призёром стала Майя Богатырёва – 55,51. Также далее 55 метров метнула копьё только Элла Веденеева.

Отметим, что побелительница соревнований Маркарян показала только три результативные попытки из шести, а Богатырёва – две (первую и последнюю).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Женщины. Копьё

1. Вера Маркарян – 58,31.

2. Виктория Червякова – 55,75.

3. Майя Богатырёва – 55,51.

4. Элла Веденеева – 55,08