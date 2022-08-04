Вера Маркарян завоевала золото чемпионата России в метании копья
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На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах стали известны призёры в метании копья среди женщин.
Чемпионкой России стала Вера Маркарян, в лучшей попытке отправившая снаряд на отметку 58,31 метра. Второе место с результатом 55,75 заняла Виктория Червякова, бронзовым призёром стала Майя Богатырёва – 55,51. Также далее 55 метров метнула копьё только Элла Веденеева.
Отметим, что побелительница соревнований Маркарян показала только три результативные попытки из шести, а Богатырёва – две (первую и последнюю).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Женщины. Копьё
1. Вера Маркарян – 58,31.
2. Виктория Червякова – 55,75.
3. Майя Богатырёва – 55,51.
4. Элла Веденеева – 55,08
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