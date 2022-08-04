Чемпионка России в метании копья завоевала золото в Чебоксарах после сотрясения мозга

Чемпионка России в метании копья Вера Маркарян рассказала, что выступала в Чебоксарах после сотрясения мозга, полученного в результате ДТП на сборе в Сочи.
«Перед вылетом в Чебоксары у меня произошло маленькое ДТП, но ничего жива, здорова. Ну, как здорова, наполовину, конечно. Руки, ноги целы — хорошо. Меня не сбили, просто подрезали, я остановилась и упала. Ничего, на этом можно не зацикливаться. Главное — победили на чемпионате России, и всё. Из-за сотрясения было тяжело, я просто два дня лежала и не вставала, а так, справилась. Слава богу, что сегодня хоть как-то, но получилось. Надеюсь, в следующем году результат будет лучше.
Были ли мысли пропустить соревнования? Нет. Это, наверное, бойцовские спортивные качества. Кто подрезал? Я не буду рассказывать подробности, для чего оно надо? Уже никто ни в чём не виноват. Главное — выиграли, всё остальное неважно, заживёт. Впереди Спартакиада, надеюсь восстановиться и показать лучший результат», — передаёт слова Маркарян корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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