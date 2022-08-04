Тимур Моргунов в третий раз выиграл чемпионат России в прыжках с шестом

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах завершились соревнования по прыжкам с шестом у мужчин. Тройка призёров определилась уже на высоте 5,50 метра. А дальше Михаил Шмыков, Дмитрий Качанов и Тимур Моргунов разыграли драматическую развязку в борьбе за золото.
Высоту 5,60 с первой попытки взял только Шмыков и вышел в лидеры. Качанов сразу стал штурмовать 5,65 и с третьей попытки справился с задачей. Но Моргунов заказал 5,70 и, взяв высоту, опередил конкурентов. Качанов попробовал прыгнуть на 5,75, но все три попытки оказались неудачными. Моргунов уже в ранге победителя трижды не смог покорить 5,80.
Моргунов — серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года. Тогда же он установил личный рекорд – 6 метров ровно. Тимур стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он побеждал в 2017 и 2021 годах. 5,70 — лучший результат Моргунова в летнем сезоне-2022.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Шест. Мужчины
1. Тимур Моргунов – 5,70.
2. Дмитрий Качанов – 5,65
3. Михаил Шмыков – 5,60
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