Полина Миллер — о времени забегов на ЧР: темно уже, спать пора, а мы тут бегаем

Чемпионка России в беге на 400 метров Полина Миллер прокомментировала своё выступление. Миллер преодолела дистанцию за 51,29 секунды.

«Хотелось чуть-чуть побыстрее пробежать, но главное — это победа на чемпионате России. Так что главная цель достигнута. На самом деле, у меня не очень получилось выйти на пик формы к турниру, потому что я немного поболела, сбились тренировки. Но это несущественно, теперь готовимся к Спартакиаде. Было тяжеловато, в основном из-за того, что забеги проводятся очень поздно, — это непривычно. Темно уже, спать пора, а мы тут бегаем (улыбается). На финишной прямой я слышала гул с трибун. Это немножко меня напугало, но и придало сил. Думаю, это пошло мне на пользу. Цель всегда одна — улучшать свой результат и доказывать себе, на что я способна. Не хочу загадывать цифры — не люблю так делать, но я всегда стараюсь бежать лучше себя прежней», — передаёт слова Миллер корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.