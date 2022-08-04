Иванюк — о предстоящем противостоянии с Лысенко: надеюсь, заведёмся и устроим борьбу

Призёр чемпионатов мира и Европы в прыжках в высоту Илья Иванюк рассказал о предстоящей дуэли с чемпионом мира – 2018 в помещении, серебряным призёром чемпионата мира 2017 года Данилом Лысенко, который возвращается в спорт после скандальной дисквалификации.
«Впереди ещё старты будут – открытый чемпионат Беларуси, соревнования недалеко от Екатеринбурга 13 августа, где я встречусь с Данилом Лысенко. Думаю, нормально попрыгаем. Конкуренция будет. Ну и Спартакиада впереди. Сейчас попробую додержать форму, может и получится залезть на эти высоты.
Кем будет Лысенко — соперником или спарринг-партнёром? Я почему-то уверен, что он после длинного перерыва будет голодным для прыжков. Ожидаю от него результата 2,30 м и выше. Он, как мне кажется, может столько прыгать. Надеюсь, мы заведёмся и устроим борьбу. Конечно, не хватает сейчас Миши Акименко, когда он был в лучших кондициях. Мы с ним рубились на прошлом чемпионате России и вели борьбу как раз на 2,35. Хорошие тогда были попытки», — передаёт слова Иванюка корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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