Тебого, подразнивший соперников на стометровке, упустил золото на 200 метров по фотофинишу

19-летний ботсванский легкоатлет Летсиль Тебого не смог завоевать золотую медаль в беге на 200 м на юниорском чемпионате мира в Кали (Колумбия). Ранее Тебого поиздевался над соперниками на дистанции 100 м, делая обидные жесты пальцем прямо по ходу финального забега.

Золото в забеге на 200 метров завоевал 18-летний представитель Израиля Блессинг Акваси Африфа. Он показал результат 19,96 с. Тебого уступил ему лишь по фотофинишу.

Права на видео принадлежат World Athletics. Посмотреть видео можно в YouTube-канале World Athletics.

Напомним, мировой рекорд в беге на 200 м принадлежит легендарному ямайскому спринтеру Усэйну Болту (19,19). Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, установил его на чемпионате мира в Берлине (Германия) в 2009 году.