Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тебого, подразнивший соперников на стометровке, упустил золото на 200 метров по фотофинишу

Тебого, подразнивший соперников на стометровке, упустил золото на 200 метров по фотофинишу
Комментарии

19-летний ботсванский легкоатлет Летсиль Тебого не смог завоевать золотую медаль в беге на 200 м на юниорском чемпионате мира в Кали (Колумбия). Ранее Тебого поиздевался над соперниками на дистанции 100 м, делая обидные жесты пальцем прямо по ходу финального забега.

Золото в забеге на 200 метров завоевал 18-летний представитель Израиля Блессинг Акваси Африфа. Он показал результат 19,96 с. Тебого уступил ему лишь по фотофинишу.

Права на видео принадлежат World Athletics. Посмотреть видео можно в YouTube-канале World Athletics.

Напомним, мировой рекорд в беге на 200 м принадлежит легендарному ямайскому спринтеру Усэйну Болту (19,19). Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, установил его на чемпионате мира в Берлине (Германия) в 2009 году.

«Зря тренируюсь, что ли?» Почему Шубенков – самый крутой российский атлет прямо сейчас «Зря тренируюсь, что ли?» Почему Шубенков – самый крутой российский атлет прямо сейчас
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022