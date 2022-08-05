Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) дисквалифицировал российского метателя молота Кирилла Иконникова и российскую бегунью Елену Аржакову на два года за нарушения антидопинговых правил.



Оба легкоатлета обвиняются в использовании запрещённой субстанции или метода. В 2016 году участник летней Олимпиады в Лондоне Иконников был отстранён на восемь лет за употребление туринабола и лишён пятого места ОИ-2012. С учётом новых санкций дисквалификация 38-летнего Иконникова истечёт в апреле 2026 года.



Бегунья Аржакова в 2013 году была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, вследствие чего потеряла титул чемпионки Европы 2011 года. Срок нового двухлетнего отстранения 32-летней легкоатлетки начинается с июля 2022 года.