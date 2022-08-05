18-летний легкоатлет стал последним в забеге на ЧМ U20 из-за выпадавшего полового органа

18-летний итальянский десятиборец Альберто Нонино стал участником комичной ситуации на чемпионате мира среди юниоров (U20), который проходит в Кали (Колумбия). Спортсмен занял последнее место в забеге на 400 метров, причём по ходу дистанции у него возникли проблемы с экипировкой — такие, что ему пришлось заправлять в форму половой орган.
Нонино хорошо стартовал и претендовал на победу в забеге, однако на середине дистанции принялся хвататься за промежность. Он показал результат 51,57 секунды и стал последним. Для сравнения, время победителя забега — 49,99 сек.
«Я осознаю, что это, очевидно, был несчастный случай. Я хотел бы сказать, что знаю о реакции и что не нужно присылать мне ссылки.
Сейчас я пытаюсь посмеяться над этим, но сразу после этого я чувствовал себя ужасно. Благодарен своим друзьям и семье за то, что они помогли мне пережить это», — написал Альберто в соцсетях после финиша.
Легкоатлету из Якутии стало плохо на последних метрах дистанции:
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