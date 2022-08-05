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Владимир Никитин из-за болезни пропустит забег на 10 000 метров

Владимир Никитин из-за болезни пропустит забег на 10 000 метров
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Российский спортсмен Владимир Никитин пропустит забег на 10 000 метров на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах. Об этом сообщает телеграм-канал Shelgorn.

Забег на 5000 метров легкоатлет выиграл уже больным. 3 августа принял решение отказаться от 10 000 м и заявиться на 1500 м, но Федерация лёгкой атлетики России в заявке отказала. Стоит отметить, что Евгений Кунц, который занял третье место на дистанции 5000 м, целенаправленно готовился именно к забегу на 1500 м. Однако его регион (Москва) по ошибке не заявил атлета на целевую дистанцию. Евгений узнал об этом только 3 августа. Ему федерация также отказала в заявке.

Напомним, Никитин — многократный чемпион и рекордсмен России в беге на длинные дистанции, а также мастер спорта России международного класса.

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