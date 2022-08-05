Трофимец стала чемпионкой России в толкании ядра, Ермолина — в семиборье

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, определились обладатели ещё двух комплектов наград. В толкании ядра у женщин победу одержала москвичка Снежана Трофимец, отправившая снаряд на отметку 17,95 метра.
По итогам двух дней соревнований в семиборье золотую медаль завоевала Елена Ермолина, представляющая Краснодарский край и Республику Адыгея. По сумме выступления в семи видах программы Ермолина набрала 5667 баллов.
Чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах завершится сегодня, 5 августа.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Ядро. Женщины
1. Снежана Трофимец – 17,95.
2. Наталья Тронева – 17,22.
3. Анна Авдеева – 16,60.
Семиборье. Женщины
1. Елена Ермолина – 5667.
2. Юлия Сохацкая – 5611.
3. Елизавета Каменец – 5415.
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