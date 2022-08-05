Афонин стал чемпионом России в толкании ядра, Бульдов и Конева победили в тройном прыжке

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, определились обладатели ещё трёх комплектов наград. В толкании ядра у мужчин победу одержал Максим Афонин, в лучшей попытке отправивший снаряд на отметку 20,63 метра. Второй результат показал Александр Лесной – 20,12 метра. Больше никому из участников не удалось толкнуть ядро дальше 20 метров.

В тройном прыжке у мужчин первенствовал Антон Бульдов, в лучшей попытке приземлившийся на отметке 16,42 метра. В той же дисциплине у женщин первенствовала Екатерина Конева с резцльтатом 14,41 метра.

Чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах завершится сегодня, 5 августа.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Ядро. Мужчины

1. Максим Афонин – 20,63.

2. Александр Лесной – 20,12.

3. Константин Лядусов – 19,93.

Тройной прыжок. Мужчины

1. Антон Бульдов – 16,42.

2. Виталий Павлов – 16,39.

3. Алексей Фёдоров – 16,21.

Тройной прыжок. Женщины

1. Екатерина Конева – 14,41

2. Дарья Нидбайкина – 13,97.

3. Анастасия Матвеева – 13,34.