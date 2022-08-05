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Министр спорта Украины Гутцайт: мы хотим большего — полного отстранения России

Министр спорта Украины Гутцайт: мы хотим большего — полного отстранения России
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Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт объяснил, почему его ведомство не поддержало совместное заявление министров спорта об отстранении россиян и белорусов от международных соревнований.

«Позиция Украины есть, была и остаётся неизменной: в спорте не должно быть россиян и белорусов вообще. Совместное заявление министров спорта допускает участие спортсменов России и Беларуси в нейтральном статусе. Украина со своей стороны выступает категорически против разрешения этим спортсменам участвовать в международных соревнованиях в любом статусе, включая нейтральный. Это наше ключевое требование, от которого мы не готовы и не будем отступать.

Добавлю, что подавляющее большинство положений заявления совместными усилиями уже реализовано. Почти во всех видах спорта россиян и белорусов не допускают до соревнований, их исключают из международных федераций, им запрещено проводить международные турниры и т.д. Но Украина хочет большего — полного санкционного бана.

Присоединиться к совместному заявлению в нынешней редакции будет означать для нас отступление от принципов и смягчение требований. Украина не будет этого делать», — приводит слова Гутцайта Xsport.ua.

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