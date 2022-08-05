Александра Костенюк признана шахматисткой года по версии ФИДЕ

Представительница России 12-я чемпионка мира Александра Костенюк признана игроком года по версии Международной федерации шахмат (ФИДЕ), сообщает пресс-служба Федерации шахмат России. Костенюк в 2021 году стала победительницей Кубка мира среди женщин, чемпионкой мира по быстрым шахматам, а также заняла второе место на чемпионате мира по блицу.
Специальной премией была отмечена вице-президент Международной ассоциации шахматистов-опорников и старший тренер сборной России по шашкам и шахматам для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Светлана Герасимова.
Руководитель общего отдела ФШР Яна Сидорчук была удостоена премии лучшему организатору от Европы, а пресс-атташе ФШР Этери Кублашвили признана лучшим женским фотографом из Европы.
Первые женские индивидуальные награды в истории ФИДЕ были вручены в Ченнаи (Индия) на конгрессе федерации.
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