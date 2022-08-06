Украинский гроссмейстер — о выборах президента ФИДЕ: будет битва цинизма против морали

Украинский гроссмейстер Андрей Волокитин высказался о предстоящих выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Действующий глава организации, россиянин Аркадий Дворкович, поборется за пост президента.

«7 августа станет чрезвычайно важным днём для будущего шахмат. Будут выборы президента ФИДЕ. Произойдет битва: цинизм против морали, деньги против людей, застой против перемен», — написал Волокитин в своих соцсетях.

Выборы президента организации будут проходить 7 августа 2022 года. Они пройдут на Генассамблее ФИДЕ в Ченнаи (Индия). Все члены федерации, представленные в генассамблее, будут иметь один голос.

Помимо Дворковича, на пост главы ФИДЕ претендуют украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли.