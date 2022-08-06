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«Как мы тебя понимаем». Дина и Арина Аверины обратились к отстранённой от ЧМ Полстяной

«Как мы тебя понимаем». Дина и Арина Аверины обратились к отстранённой от ЧМ Полстяной
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины отреагировали на скандальное заявление латвийской гимнастки Елизаветы Полстяной, которой не разрешили выступить на чемпионате мира — 2022. Соревнования пройдут в Софии (Болгария) с 12 по 18 сентября.

Напомним, Полстяная – уроженка Москвы, паспорт Латвии гимнастка получила в 2018 году. «К сожалению, «спорт вне политики» — это пустые слова. Впрочем, мы уже давно в этом убедились… Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь», — написала Елизавета в своих социальных сетях.

«Как мы тебя понимаем. Держись, когда отойдёшь, поймёшь, что жизнь на этом не заканчивается», — написали Аверины в комментариях, добавив эмодзи «сердце» и «молитва».

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