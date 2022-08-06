Депутат Терюшков ответил Марии Ласицкене, выступившей с критикой его высказываний

Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков ответил олимпийской чемпионке 2020 года по прыжкам в высоту, россиянке Марии Ласицкене, которая ранее выступила с критикой его инициатив и высказываний в российском спорте.
«Призывы к спортсменам о соблюдении норм морали и нравственности Мария Ласицкене считает оскорблением. Своеобразная интерпретация моих инициатив повлекла ошибочные выводы у Марии. Констатация фактов антигосударственного поведения переведена в плоскость обид. А факты в интервью приведены верно.
Так, к примеру, Мария сообщила, что «уже выросло поколение тех спортсменов, которые имеют свою точку зрения, возможно, не совпадающую с официальной, а им указывают, как думать, что делать и говорить».
Касаемо публичного признания Касаткиной в любви к женщинам Мария Лисицкене выразила следующее: «Это страшно — что люди с такой ненавистью могут говорить о девочке, которая просто призналась, что счастлива».
Всенародная реакция на навязывание нам Западом пропаганды ЛГБТ повестки и провокаций предательства в отношении Отечества однозначная — отрицание и непринятие.
Тут очень кстати обсудить слово «толерантность». Это понятие внедряют в наше сознание повсеместно с одной целью. Толерантность является главным антагонистом наших истинных жизненных догм, таких как «гражданский долг» и «патриотизм», — написал Терюшков в своём телеграм-канале.
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