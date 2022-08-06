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Украинец Фельфнер одержал победу в метании копья на молодёжном чемпионате мира

Украинец Фельфнер одержал победу в метании копья на молодёжном чемпионате мира
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Украинский легкоатлет Артур Фельфнер выиграл золото в метании копья на чемпионате мира среди молодёжи по лёгкой атлетике, который проходит в Кали (Колумбия).

Спортсмен изначально считался фаворитом соревнований и первым броском установил лидерство, отправив копьё на 76,20 метра. В следующей попытке его обошёл немец Макс Денинг, метнув снаряд на 77,24 метра.

Решающей стала пятая попытка Фельфнера, в которой он метнул копьё на 79,36 метра. После этого ни один из спортсменов не смог показать более далёкий результат.

Чемпионат мира среди молодёжи по лёгкой атлетике. Метание копья. Мужчины

1. Артур Фельфнер (Украина) — 79,36 м.
2. Макс Денинг (Германия) — 77,24 м.
3. Кейшон Стрейкен (Багамские острова) — 72,95 м.

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