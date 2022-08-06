Американский клуб лишился болельщиков из-за отказа от слова «индейцы» в названии
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Бейсбольная команда Cleveland Guardians потеряла значительную часть болельщиков после ребрендинга своего названия. На протяжении 106 лет коллектив именовался Cleveland Indians.
Решение поменять название руководство клуба приняло ещё в 2020 году, обосновав его желанием объединить сообщество фанатов.
Однако эта инициатива не принесла ожидаемых результатов. По данным журнала Forbes, после отказа от прежнего названия телевизионные рейтинги клуба упали на 30%. Помимо этого, пострадала и посещаемость матчей команды. В 2019 году, до переименования, на Cleveland Indians ходило в среднем 21 465 фанатов, в текущем сезоне средний показатель составляет 15 025. Также стоит учитывать, что на привлекательность клуба повлияла и пандемия.
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