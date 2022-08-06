Илдар Миншин и Марина Ковалёва стали победителями Сибирского международного марафона, который прошёл в Омске. Среди элитных спортсменов также разыгрывался Кубок России по марафону.

В мужском забеге интрига держалась до последних сотен метров, когда Миншин предпринял финишное ускорение и убежал от Ивана Кузнецова. Третьим стал Руслан Хорошилов, который выиграл два предыдущих марафона.

В женском зачёте безоговорочным триумфатором стала Марина Ковалёва. Это её четвёртая победа на марафоне в Омске (2010, 2016, 2021, 2022). Второй финишировала Ольга Дедова, третьей – Оксана Акименкова.

Сибирский международный марафон

42,195 км. Мужчины

1. Ильдар Миншин (Москва) – 2:18.09.

2. Иван Кузнецов (Первоуральск) – 2:18.11.

3. Руслан Хорошилов (Белгород) – 2:19.20.

42,195 км. Женщины

1. Марина Ковалёва (Омская область) – 2:36.54.

2. Ольга Дедова (Пермь) – 2:43.20.

3. Оксана Акименкова (Москва) – 2:47.31.