В США болельщики призвали уволить комментаторов за шутку о выживании в российской тюрьме

Американские болельщики призвали уволить комментаторов Джеймса Палмера и Яна Раппорта за неудачную шутку о выживании в российской тюрьме в прямом эфире соревнований Национальной футбольной лиги (НФЛ), сообщает Sportskeeda.
Напомним, что ведущие начали диалог вне эфира, но уже при включённом микрофоне Палмер продолжил разговор и в шутливой манере напомнил Раппорту о его словах. Яну оставалось только подтвердить, что он говорил о возможности выжить в российской тюрьме.
Однако на фоне нашумевшего дела американской баскетболистки Бриттни Грайнер болельщики сочли шутку неуместной и потребовали уволить репортёров.
Напомним, недавно Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. В феврале 2022 года Бриттни была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.
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