Определились все участники Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу
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За тур до окончания предварительного этапа чемпионата России по пляжному футболу определился последний участник Суперфинала.
В матче 13-го тура самарские «Крылья Советов» обыграли московское «Строгино» со счётом 3:2. Забитыми мячами в составе победителей отметились Сергей Турзанов, Кирилл Филиппов и Валентин Михайлов. У строгинцев дубль оформил Артём Перьков.
Благодаря этой победе «Крылья Советов» набрали 12 очков за 13 туров и обеспечили себе место в Суперфинале чемпионата России.
Ранее участниками Суперфинала стали «Кристалл», «Локомотив», «Спартак», «Дельта» и ЦСКА. Суперфинал пройдёт с 19 по 21 августа в Санкт Петербурге.
Пляжный футбол. Чемпионат России. 13-й тур
«Строгино» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).
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