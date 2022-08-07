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Гимнастка Полстяная поблагодарила всех за поддержку после отстранения от ЧМ-2022

Гимнастка Полстяная поблагодарила всех за поддержку после отстранения от ЧМ-2022
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Елизавета Полстяная, исключённая из состава сборной Латвии по художественной гимнастике, поблагодарила всех за поддержку.

Полстяная с 2018 года выступала под флагом Латвии, не отказываясь от российского гражданства. Перед чемпионатом мира – 2022 её исключили из команды, так как Елизавета не отказалась от паспорта России.

«Если честно, удивил такой резонанс. Очень приятно, что столько людей поддержали, поняли ситуацию. Это мне помогает. Не хотела бы что-то выделять. Я благодарна за каждое сообщение и каждое слово. Всё трогает и помогает не отчаиваться.

Поддержка сестёр Авериных? С Диной и Аришей мы всегда поддерживали контакт. Переписывались в социальных сетях, когда не было возможности видеться, общались при встрече на соревнованиях и просто в зале», — приводит слова Полстяной RT.

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