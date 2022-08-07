15-летняя легкоатлетка из Узбекистана произвела фурор на чемпионате мира U20
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15-летняя прыгунья в длину из Узбекистана Шарифа Давронова произвела фурор на чемпионате мира по лёгкой атлетике U-20, который завершился в Кали (Испания).
Давронова выиграла соревнования в тройном прыжке, продемонстрировав во второй попытке результат в 14,04 метра (личный рекорд, рекорд ЧМ U20).
Видео доступно на YouTube-канале Международной федерации лёгкой атлетики World Athletics. Права на видео принадлежат World Athletics.
Примечательно, что Шарифа прыгнула значительно дальше своих более взрослых соперниц. 19-летняя Сохане Аукагос, завоевавшая серебряную медаль, продемонстрировала результат в 13,38 метра. Бронзовый призёр соревнований 17-летняя австралийка Тина Борас прыгнула на 13,30 метра.
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