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Карякин отреагировал на переизбрание Дворковича на пост президента ФИДЕ

Карякин отреагировал на переизбрание Дворковича на пост президента ФИДЕ
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал победу соотечественника Аркадия Дворковича на выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Дворкович руководит ФИДЕ с октября 2018 года.

«Было понятно, что он переизберётся. Потому что ни одна значимая фигура из мира шахмат не баллотировалась. Фактически конкурентов у него не было. Поэтому выборы были чистой формальностью», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За пост главы ФИДЕ с Дворковичем конкурировал лишь украинец Андрей Баришполец. По итогам голосования первый набрал 157 голосов, а второй – 16.

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